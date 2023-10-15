Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, чому Лукашенко мовчить. Він припустив, що на це могли вплинути деякі події, які раніше трапилися.

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Як наголосив Латушко, Лукашенко на першу лінію фронту відправив свою пропаганду. Відтак у своїх публікаціях вони писали, що "перемога Палестини – це перемога Москви та Мінська".

Згодом деякі повідомлення були видалені. Однак якщо поглянути на білоруські ЗМІ, то вони на боці ХАМАС. Тут не прослідковується проізраїльська позиція,

– підкреслив Латушко.

Причина мовчання Лукашенка

Натомість Лукашенко мовчить, адже навчився на попередніх помилках. Коли гучні висловлювання білоруського президента призводили до погіршення відносин з Ізраїлем. Згодом відбувалося закриття посольств Ізраїлю в Мінську й відкликання послів.

Латушко згадав історію, яка трапилася понад 10 – 15 років тому, коли Лукашенко висловлювався дуже неприємно про євреїв у місті Бобруйськ, що в Білорусі. Відтак білоруський президент сказав, що місто забруднене саме через проживання євреїв.

Латушко припустив, чому Лукашенко мовчить щодо війни ХАМАС та Ізраїлю: дивитися відео

Згодом Ізраїль жорстко відповів Алєксандру Лукашенку, що той направив посла Павла Якубовича в Єрусалим, аби налагодити відносини між країнами. Позаяк Якубович був довіреним обличчям Лукашенка та євреєм за національністю.

Усе це приводило до загострення відносин. Лукашенко цього боїться та не хоче зіпсувати відносини з Ізраїлем, тому поки мовчить,

– зауважив Павло Латушко.

Однак, за його словами, знаючи психологію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко лише згодом починає "нести маячню". Тому, припустимо, наступного тижня під час публічних зустрічей самопроголошений якось прокоментує війну між ХАМАС та Ізраїлем.

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