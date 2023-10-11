Следует отметить, что ранее министр обороны Израиля заявил, что страна переходит в полноценное наступление на Газу. Он заявил, что ЦАХАЛ устроит изменения, но вовсе не надеявшиеся ХАМАС при вторжении.

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Провокационный пост должностного лица

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 октября опубликовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter, видео атаки ЦАХАЛ на Газу с призывом к армии "продолжать вовсю". В ответ на это заместитель министра образования Турции Назиф Йылмаз сделал пессимистический прогноз, заявив, что террористы доберутся до лидера Израиля.

Однажды они и тебя застрелят. Ты умрешь,

– написал в "Х" заместитель.

Следует отметить, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган официально предлагал свое посредничество в переговорах Израиля и Палестины. Страна готова к любым формам взаимодействия, в том числе и обмену пленными. Он призвал ЦАХАЛ прекратить бомбить палестинские земли, а палестинцев – прекратить преследовать гражданских.

Следует добавить, что Турция выступает за создание независимого палестинского государства в соответствии с границами 1967 года с сохранением его территориальной целостности со столицей в Иерусалиме.

Что происходит в Секторе Газа