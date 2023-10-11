Варто зазначити, що раніше міністр оборони Ізраїлю заявив, що країна переходить у повноцінний наступ на Газу. Він заявив, що ЦАХАЛ влаштує зміни, але зовсім не ті, що сподівалися ХАМАС при вторгненні.
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Провокативний пост посадовця
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 10 жовтня опублікував у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, відео атаки ЦАХАЛ на Газу з закликом до армії "продовжувати щосили". У відповідь на це заступник міністра освіти Туреччини Назіф Їлмаз зробив песимістичний прогноз, заявивши, що терористи доберуться до лідера Ізраїлю.
Одного дня вони і тебе застрелять. Ти помреш,
– написав у "Х" заступник.
Варто зазначити, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган офіційно пропонував своє посередництво у переговорах Ізраїлю та Палестини. Країна готова до будь-яких форм взаємодії, в тому числі й обміну полоненими. Він закликав ЦАХАЛ припинити бомбардувати палестинські землі, а палестинців – припинити переслідувати цивільних.
Варто додати, що Туреччина виступає за створення незалежної палестинської держави відповідно до кордонів 1967 року зі збереженням її територіальної цілісності зі столицею в Єрусалимі.
Що відбувається в Секторі Гази
- У відповідь на вторгення ХАМАС ізраїльська армія розпочала масовані обстріли Сектору Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю пообіцяв удари небаченої сили та заявив, що палестинці відчують на собі відповідь країни.
- Протягом 10 жовтня ЦАХАЛ вразила понад 450 цілей ХАМАС, зокрема 200 з них були уражені винищувачами в Аль-Фуркані. Також армія ліквідувала ворожого дайвера, який намагався проникнути в Ізраїль.
- США обговорюють з Ізраїлем та Єгиптом створення гуманітарного коридору з Сектору Гази, оскільки там заблоковано безліч мирних жителів. Вони не можуть покинути цю територію, однак остаточного плану евакуації немає.