Ирану не поможет, но воспользуется ситуацией: аналитик назвал 2 варианта действий Кремля

В России пытаются подать эскалацию на Ближнем Востоке как свою локальную победу. Ведь цены на нефть растут, а конкурент Кремля в регионе, который продавал сырье Индии, частично парализован.

Россияне продолжат озвучивать дипломатические заявления об урегулировании, но сами думают, как этим воспользоваться. Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что есть 2 возможных сценария.

Какой сценарий поведения может выбрать Путин?

Сейчас складывается впечатление, что Кремль делает ставку на затягивание конфликта и надеется, что так у него откроются новые возможности. Например, Россия сможет использовать свои террористические организации на Ближнем Востоке, которые она годами спонсировала, чтобы расшатать "западную крепость". Речь идет о США и Европе.

Такой вариант можно реализовать в долгосрочной перспективе. Но если говорим о сейчас, то Россия не имеет чем особо помочь Ирану: ни оружием, ни финансово. Я сложно представляю, что они могут сделать, но у них вложены миллиарды в пропагандистскую машину,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Кремль будет пытаться убедить Глобальный Юг и своих союзников, чтобы они использовали волну усиления антиамериканских настроений, в частности среди арабских стран. Это нужно, чтобы пошатнуть позиции США.

Интересно! Война между США и Ираном окончательно разбила образ "надежного партнера", который строила Россия. В критический момент Путин не смог ничем помочь. Это лишь подтвердило, что он не имеет ни ресурсов, ни международного авторитета, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Еще один вариант действий для России – провести параллель между превентивным ударом США и началом полномасштабного вторжения в Украину. Пропагандисты могут говорить якобы они также атаковали, потому что видели "угрозу". Эту аргументацию Путин точно использует.

