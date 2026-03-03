Росіяни продовжать озвучувати дипломатичні заяви про врегулювання, але самі думають, як цим скористатися. Такою думкою з 24 Каналом поділився голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що є 2 можливі сценарії.

Який сценарій поведінки може обрати Путін?

Наразі складається враження, що Кремль робить ставку на затягування конфлікту й сподівається, що так у нього відкриються нові можливості. Наприклад, Росія зможе використати свої терористичні організації на Близькому Сході, які вона роками спонсорувала, щоб розхитати "західну фортецю". Мовиться про США та Європу.

Такий варіант можна реалізувати у довгостроковій перспективі. Але якщо говоримо про зараз, то Росія не має чим особливо допомогти Ірану: ні зброєю, ні фінансово. Я складно уявляю, що вони можуть зробити, але у них вкладено мільярди у пропагандистську машину,

– підкреслив Олег Рибачук.

Кремль намагатиметься переконати Глобальний Південь і своїх союзників, щоб вони використали хвилю посилення антиамериканських настроїв, зокрема серед арабських країн. Це потрібно, щоб похитнути позиції США.

Цікаво! Війна між США та Іраном остаточно розбила образ "надійного партнера", який будувала Росія. У критичний момент Путін не зміг нічим допомогти. Це лише підтвердило, що він не має ні ресурсів, ні міжнародного авторитету, щоб якось вплинути на ситуацію.

Ще один варіант дій для Росії – провести паралель між превентивним ударом США та початком повномасштабного вторгнення в Україну. Пропагандисти можуть говорити нібито вони також атакували, бо бачили "загрозу". Цю аргументацію Путін точно використає.

