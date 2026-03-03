Россияне продолжат озвучивать дипломатические заявления об урегулировании, но сами думают, как этим воспользоваться. Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что есть 2 возможных сценария.
Какой сценарий поведения может выбрать Путин?
Сейчас складывается впечатление, что Кремль делает ставку на затягивание конфликта и надеется, что так у него откроются новые возможности. Например, Россия сможет использовать свои террористические организации на Ближнем Востоке, которые она годами спонсировала, чтобы расшатать "западную крепость". Речь идет о США и Европе.
Такой вариант можно реализовать в долгосрочной перспективе. Но если говорим о сейчас, то Россия не имеет чем особо помочь Ирану: ни оружием, ни финансово. Я сложно представляю, что они могут сделать, но у них вложены миллиарды в пропагандистскую машину,
– подчеркнул Олег Рыбачук.
Кремль будет пытаться убедить Глобальный Юг и своих союзников, чтобы они использовали волну усиления антиамериканских настроений, в частности среди арабских стран. Это нужно, чтобы пошатнуть позиции США.
Интересно! Война между США и Ираном окончательно разбила образ "надежного партнера", который строила Россия. В критический момент Путин не смог ничем помочь. Это лишь подтвердило, что он не имеет ни ресурсов, ни международного авторитета, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Еще один вариант действий для России – провести параллель между превентивным ударом США и началом полномасштабного вторжения в Украину. Пропагандисты могут говорить якобы они также атаковали, потому что видели "угрозу". Эту аргументацию Путин точно использует.
Ситуация в Иране: последние новости
В Иране 3 марта объявили об избрании нового верховного лидера. По неофициальной информации, им стал сын покойного аятоллы Али Хаменеи – Моджтаба. Он второй ребенок в семье и имеет большое влияние на военный орган Ирана – Корпус стражей исламской революции. Интересно, что преемника выбирают иранские священнослужители, которые входят в ассамблею экспертов. Она состоит из 88 человек.
Перед тем сообщалось, что Израиль ударил по зданию, где голосовали за преемника Хаменеи. Именно там находились члены Совета экспертов. Впрочем до конца неизвестно, сколько именно людей были в помещении во время взрыва. Информации о погибших и раненых также нет.
Со своей стороны Иран пригрозил ударами по странам Европы, если они решат присоединиться к войне или предоставят военную помощь. Иран пообещал "ответную реакцию на агрессию". Это заявление прозвучало на фоне сообщений от некоторых европейских лидеров о возможной поддержке для США и Израиля.