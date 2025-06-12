Экономический арбитраж или судебная рулетка? Как война судов и АМКУ угрожает восстановлению Украины

На фоне потребности в сотнях миллиардов на восстановление, страна рискует отпугнуть инвесторов из-за непредсказуемости защиты конкуренции. В Украине годами продолжается скрытая институциональная битва, последствия которой ощущает каждый: от крупного бизнеса и иностранных инвесторов до обычных потребителей. Это борьба между Антимонопольным комитетом (АМКУ), специализированным органом защиты конкуренции, и судебной системой,

Это противостояние поднимает фундаментальный вопрос: кто на самом деле должен защищать честные правила игры в украинской экономике?

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Гарант правил игры, недооценен в Украине

В мире последних 100 лет роль антимонопольных органов является критической. В США еще 100 лет назад антимонопольное регулирование помогло преодолеть тогдашний олигархат, а в послевоенной Германии ликвидировать промышленных монополистов, питавших нацистский режим.

Такие мировые гиганты, как Alphabet (Google) и Meta, почувствовали, что они не являются "неприкосновенными" именно благодаря политической воле руководства и эффективной работе антимонопольных институтов ЕС и отдельных европейских стран. В Украине эту роль выполняет АМКУ. Его задача – останавливать монополистов, завышающих цены, расследовать картели и защищать рынок от сговоров. Без сильного и независимого Комитета крупные финансово-промышленные группы фактически получают "лицензию на грабеж".

Сегодня, когда стоимость восстановления Украины оценивается в не менее 524 миллиардов долларов, привлечения иностранных инвестиций становится вопросом национального выживания. Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр экономики и первый вице-премьер Юлия Свириденко в разное время говорили об этом, ведь ни одно государство не способно покрыть такие расходы самостоятельно.

Но доверие инвесторов невозможно без гарантий, что мощные местные игроки не "выбросят" новичка с рынка. Эффективный АМКУ для них – такой же маркер надежности, как и независимый суд. Это быстрый предохранитель против злоупотреблений, и в условиях войны даже один несправедливый кейс может отпугнуть инвестиции на миллионы.

Когда суд становится проблемой, а не решением

Номинально решение суда имеет высшую силу. Любое решение АМКУ, не устраивающее конкурентов, может быть обжаловано. Проблема в том, что суды, которые должны проверять законность процедур, на практике начинают переоценивать экономические доказательства, не имея для этого профильной экспертизы.

Примеров, когда такие подходы нивелировали годы работы АМКУ, достаточно. В 2017 году Комитет оштрафовал компании за сговор на тендере по дноуглублению в порту "Южный" на почти 1 миллиард гривен. Однако суды отменили решение, просто отказавшись приобщить к делу доказательства, собранные НАБУ.

Еще один резонансный кейс – решение по группе Ostchem Дмитрия Фирташа, которую признали монополистом на рынке азотных удобрений. АМКУ доказал, что группа создавала искусственный дефицит и завышала цены для аграриев. Однако в 2021 – 2023 годах суды полностью отменили это решение.

Более того, адекватная часть судебной системы понимает имеющуюся проблему. В одном из своих недавних решений Верховный Суд в своей позиции описал четкое распределение функций между судами и АМКУ: "В то же время в решении соответствующих споров суды не должны брать на себя несвойственные судам функции органов Антимонопольного комитета Украины".

В частности, Верховный Суд указал, что суд не может самостоятельно доказывать обстоятельства соблюдения норм конкуренции вместо соответствующего органа. Именно на АМКУ возложена обязанность привести соответствующие доказательства, а суд призван исследовать и оценить приведенные органом доказательства, и, в случае их подтверждения, они могут быть достаточными для выводов органа, изложенных в Решении АМКУ.

Оборонные закупки: цена отсутствия контроля

Наиболее остро последствия этого институционального конфликта видны сегодня в сфере оборонных закупок. Тыловые закупки, которые проводит ГП "Государственный оператор тыла" (ДОТ), выведены из-под контроля АМКУ. Это создало "слепую зону", где процветает ручное управление.

На практике это приводит к срыву поставок для армии. ДОТ отменял тендеры на критически важные товары, например спальники и чехлы для шлемов, ссылаясь на формальные "ошибки", которые не являются законным основанием для отмены. В других случаях в тендерную документацию прописывали дискриминационные требования, например, по "стандартам НАТО" на наушники, которые не были согласованы с Минобороны. Это отсекало конкурентов и приводило к убыткам. В одном из таких случаев потери бюджета составили более 30 миллионов гривен.

Даже когда участники идут в суд, это не решает проблему. В отличие от АМКУ, суд не может остановить процедуру. Пока идет рассмотрение, торги завершаются, и единственный результат – перезапуск закупки. В военное время такие задержки недопустимы. Аргумент, что обжалование в АМКУ затягивает время, не выдерживает критики: рассмотрение жалобы длится до семи дней, тогда как средняя продолжительность процедур ДОТ – 45 дней.

Реформа АМКУ или ожидание судебной реформы?

Безусловно, АМКУ не является идеальной институцией. Ему нужны изменения: четкая процедура избрания председателя, институциональная автономия, публичные отчеты. Однако, чтобы довести Комитет до нужного уровня прозрачности, необходимо 6 – 12 месяцев и политическая воля.

Судебная реформа, наоборот, требует лет и изменений в Конституцию, что в условиях военного положения почти невозможно. И пока она продолжается, именно усиленный и независимый АМКУ должен стать экономическим арбитром №1. Он быстрее, дешевле и компетентнее судебной системы в специфических экономических делах. Он может реагировать самостоятельно, открывая производства по собственной инициативе, что для бизнеса означает меньше барьеров для защиты своих прав.

Восстановление роли АМКУ, в частности в контроле над оборонными закупками и инвестиционными соглашениями, – это не вопрос бюрократии. Это требование национальной безопасности, залог доверия инвесторов и единственный реалистичный путь защитить экономику и деньги налогоплательщиков здесь и сейчас.