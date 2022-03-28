"Война началась, чтобы остановить антироссийские сценарии": Лещенко разбил еще один фейк россиян

Российские пропагандисты каждый день придумывают новые фейки, чтобы оправдать вторжение в Украину. На этот раз они заявили, что цель войны – остановка антироссийского сценария.

На этот раз выдумки рассказывал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Его заявление сразу же распространил главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, сообщает 24 канал.

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"Украину программировали против России 30 лет"

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал об очередном фейке, который распространяют российские пропагандисты, чтобы оправдать вторжение в Украину. Государственные чиновники страны-террористки продолжают распространять нарратив о том, что якобы война против Украины началась, чтобы остановить антироссийские сценарии.

С этим месседжем вышел секретарь Совета безопасности России Патрушев, заявивший, что эта война является ответом на то, что "Украину программировали в антироссийском ключе в течение 30 лет с момента обретения независимости",

– отметил Лещенко.

Он подчеркнул, что, конечно, никто специально антироссийских настроений на территории Украины не создавал. Они ведь возникали автоматически после того, как Россия приходила с войной на украинские земли.

"А во-вторых, очень смешно даже с логикой этого самого Патрушева. Даже во времена Януковича, подписывавшего с Путиным договор о дополнительных четверть века Севастополя как базы для Черноморского флота, который останавливал европейскую интеграцию Украины в угоду России… Так вот оказывается, за логикой Патрушева, это тоже были антироссийские силы, управлявшие Украиной", – заметил советник ОП.

Лещенко добавил, что логики в этом заявлении совершенно нет.

"Понятно, что у пропагандистов логика не должна работать, им нужно продуцировать фейк, но даже чтобы фейк выглядел хоть немного правдоподобным, надо, чтобы он хоть в чем-то опирался на историческую правду. А этой исторической правды в заявлениях Патрушева нет", – отметил советник ОП.

Также Лещенко упомянул о том, что во времена первого президента России Бориса Ельцина с Украиной заключили большой договор о дружбе и сотрудничестве, вообще не предполагавший никаких антироссийских настроений на территории нашего государства.

"Больше – этот договор, к сожалению, так и не стал инструментом для политики президента Путина, который пришел на место Бориса Ельцина", – подытожил Лещенко.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: