Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россия встревожена из-за активизации Европы

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью 24 апреля заявил, что Европа якобы готовится к возможному военному конфликту с Россией в течение 3 – 5 лет.

Шойгу жаловался, что европейские страны наращивают военное присутствие вблизи западных границ Союзного государства России и Беларуси и "не демонстрируют никакой готовности к деэскалации ситуации". Он обвинил ЕС в желании превратить себя в "военную организацию, направленную против России", и осудил попытки Европы построить свой ВПК.

Президент США Дональд Трамп постоянно призывает европейские государства и членов НАТО увеличивать расходы на оборону. Критика Лаврова и Пескова в адрес европейских стран за рост инвестиций в оборону – в соответствии с требованиями Трампа – является еще одним доказательством того, что требования Москвы относительно будущей архитектуры безопасности в Европе несовместимы с целями Трампа по сильной, самодостаточной Европы, которая делает более равноценный вклад в коллективную безопасность континента,

– указывают в ISW.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков в последнем интервью заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он отметил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам Балтии, однако заметил, что там якобы дискриминируют российских граждан. Песков продолжал утверждать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году, потому что украинская власть якобы пыталась "уничтожить" русских в стране.

Песков использует нарративы Кремля о якобы дискриминации русскоязычных в Украине, чтобы описать страны Балтии – слабо завуалированную угрозу, учитывая, что Россия неоднократно использует якобы потребность Москвы защитить своих "соотечественников за рубежом", чтобы оправдать многочисленные российские вторжения в соседние государства,

– указывают аналитики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 апреля заявил, что "опасно", когда "фашисты захватывают земли, которые никогда не принадлежали никому, кроме Российской империи и Советского Союза", и делают там "отвратительные вещи". Это заявление свидетельствует о том, что Кремль рассматривает страны, некогда колонизированные Советским Союзом и Российской империей, как полную часть современной России.