Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія стривожена через активізацію Європи

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю 24 квітня заявив, що Європа нібито готується до можливого військового конфлікту з Росією протягом 3 – 5 років.

Шойгу скаржився, що європейські країни нарощують військову присутність поблизу західних кордонів Союзної держави Росії та Білорусі та "не демонструють жодної готовності до деескалації ситуації". Він звинуватив ЄС у бажанні перетворити себе на "військову організацію, спрямовану проти Росії", та засудив спроби Європи розбудувати свій ВПК.

Президент США Дональд Трамп постійно закликає європейські держави та членів НАТО збільшувати витрати на оборону. Критика Лаврова та Пєскова на адресу європейських країн за зростання інвестицій в оборону – відповідно до вимог Трампа – є ще одним доказом того, що вимоги Москви щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі несумісні з цілями Трампа щодо сильної, самодостатньої Європи, яка робить більш рівноцінний внесок у колективну безпеку континенту,

– вказують в ISW.

У той самий час речник Кремля Дмітрій Пєсков в останньому інтерв'ю запевнив, що Росія не збирається ні на кого нападати. Він зазначив, що Москва не має територіальних претензій щодо країн Балтії, однак зауважив, що там буцімто дискримінують російських громадян. Пєсков продовжував стверджувати, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році, тому що українська влада нібито намагалася "знищити" росіян в країні.

Пєсков використовує наративи Кремля про нібито дискримінацію російськомовних в Україні, щоб описати країни Балтії – слабо завуальовану загрозу, враховуючи, що Росія неодноразово використовує нібито потребу Москви захистити своїх "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати численні російські вторгнення до сусідніх держав,

– вказують аналітики.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 14 квітня заявив, що "небезпечно", коли "фашисти захоплюють землі, які ніколи не належали нікому, крім Російської імперії і Радянського Союзу", і роблять там "огидні речі". Ця заява свідчить про те, що Кремль розглядає країни, колись колонізовані Радянським Союзом і Російською імперією, як повну частину сучасної Росії.