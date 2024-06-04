"У нас есть только 2-3 года": топгенерал Норвегии призвал НАТО готовиться к войне с Россией

Разговоры о войне между НАТО и Россией не утихают с начала полномасштабного вторжения в Украину. Главнокомандующий армии Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у НАТО есть 2 – 3 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.

Ранее в Альянсе считали, что России понадобится до десяти лет для восстановления военного потенциала после изнурительного вторжения в Украину. Однако, по словам Кристофферсена, благодаря действующей промышленной базе, этот период значительно сократился.

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Сколько времени у НАТО на подготовку

Сейчас у нас меньше чем 10 лет. Мы имеем лишь два – три года, чтобы восстановить наши силы и запасы, параллельно поддерживая Украину,

– отметил норвежский генерал.

Кристофферсен также подчеркнул, что за последний год позиции России у границ Норвегии значительно не изменились. Это дает Осло возможность выполнить требования по усилению обороноспособности, которые были согласованы в рамках НАТО.

"Мы можем реализовать эти планы и решения в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два – три года, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям", – подчеркнул он.

Готовы ли НАТО защитить себя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить своих союзников. В ответ на возможную агрессию на восточном фланге, партнеры НАТО вкладывают значительные средства в оборону, особенно в противовоздушную оборону.

По словам Столтенберга, количество стран-членов НАТО, которые тратят 2% ВВП на оборону, за последние несколько лет увеличилось вдвое. Генсек подчеркнул, что НАТО составляет 50% мировой военной мощи, а Соединенные Штаты являются сильнейшей военной державой в мире.

"Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Итак, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также включает больше инвестиций в противовоздушную оборону", – отметил Столтенберг.

Союзники НАТО согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения для усиления защиты неба. Кроме этого, страны-члены активно наращивают закупки и производство систем ПВО. Например, Германия и США договорились о строительстве нового завода по производству ракет Patriot.