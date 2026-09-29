НАТО готовит непубличные и асимметричные ответы на гибридные атаки России, – Рютте

У НАТО есть необходимые варианты реагирования на гибридные угрозы со стороны России. Однако ответные меры Альянса не всегда будут публичными или по принципу "око за око".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Литвы Миндаугасом Синкевичюсом в Брюсселе.

Как будет реагировать НАТО

По словам Рютте, речь идет не только о "гибридной угрозе", но и об агрессивной тактике "серой зоны", которая включает диверсии, атаки беспилотников и кибератаки.

Не всегда вы будете видеть наши действия публично. Они не всегда будут симметричными, и это не всегда будет принцип "око за око", но у нас есть необходимые варианты ответа,

– добавил генеральный секретарь НАТО.

Примером симметричной реакции стало развертывание операции Baltic Sentry. К ней прибегли для защиты подводной инфраструктуры после повреждения кабеля между Финляндией и Эстонией в конце 2023 года.

В то же время асимметрические меры заключаются, в частности, в противодействии российскому "теневому флоту". В качестве примера он привел действия Швеции, Великобритании, Бельгии и Франции. Речь идет об ограничении деятельности "теневых танкеров", приносящих доходы государству-агрессору.

Рютте подчеркнул необходимость взвешенного подхода, поскольку Альянс противостоит Кремлю, который уже пожертвовал жизнями до 1,2 миллиона собственных военнослужащих в "неспровоцированной войне".

Поэтому здесь уместна определенная сдержанность, но в то же время следует продолжать инвестировать в оборону – так, как это делает правительство Литвы и другие страны,

– добавил глава Альянса.

Отдельно он отметил успешные действия итальянских истребителей, которые в рамках миссии противовоздушной обороны сбили беспилотник над территорией Литвы.

Усиление поддержки Украины как главный ответ

По мнению генсека НАТО, наиболее эффективным противодействием любым провокациям России остается наращивание помощи Украине. Ведь Москва стремится разобщить союзников и заставить их утратить фокус на войне.

Наш сигнал Москве ясен. Мы будем делать для Украины еще больше, а не меньше,

– резюмировал Рютте.

Напомним, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал Европу открыто говорить о причастности России к гибридным атакам. Также он призвал усилить военную помощь Украине.