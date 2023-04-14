Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Он добавил, что страны Запада собирают и изучают опыт разных военных конфликтов и учат на его основе своих солдат.

Смотрите также Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы

Ключевая сила НАТО – это авиация

По его словам, Запад никогда не собирался воевать с СССР/Россией количеством. У НАТО совсем другие подходы к ведению боевых действий, которые начинаются с качественной подготовки пехотинца. Военный НАТО должен убить гораздо больше противников и уметь применять большое количество тактических приемов.

"Возьмем гипотетический конфликт за Сувалский коридор. Задача сил быстрого реагирования НАТО сдержать быстрые прорывы, на которые надеется российская армия, и выиграть необходимое время. Это время используется для мобилизации живой силы и переброски авиации к месту боевых действий. Ключевой силой НАТО является авиация, которая будет бомбить рашистов и это будет происходить на разных направлениях", – заявил Катков.

Олег Катков о подготовке украинских военных по стандартам НАТО: смотреть видео

По его словам, Западу понадобится трое суток, чтобы вывести российское ПВО на Дальнем Востоке. Чтобы зачистить от ПВО европейскую часть России – до двух недель.

И после этого не будет иметь значения количество танков и пехоты. Авиация будет беспрепятственно постепенно истреблять российскую армию. Это некая комбинация "Бури в пустыне" и бомбардировок во времена Югославских войн,

– подчеркнул военный эксперт.

Украинцы готовятся к сложным действиям

Катков говорит, что украинские военные на учениях в странах НАТО овладевают базовой и специализированной подготовкой, а не просто учатся проводить контрнаступление. Их учат по примеру солдат НАТО, которые, не имея количественного преимущества, должны уничтожить больше противников и выжить.

"Две трети подготовки посвящены самым сложным действиям: штурму подготовленных позиций и ведению боя в окопах и т.д. Да, в США нет свежего опыта войны в окопах, но они имеют многолетний опыт прошлых конфликтов. Они подробно разбирают бои со времен высадки в Нормандию и отрабатывают это во время учений", – рассказал военный эксперт.

Украинцы готовятся к контрнаступлению