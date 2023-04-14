Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Він додав, що країни Заходу збирають та вивчають досвід різних військових конфліктів та навчають на його основі своїх солдатів.

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Ключова сила НАТО – це авіація

За його словами, Захід ніколи не збирався воювати з СРСР/Росією кількістю. У НАТО зовсім інші підходи до ведення бойових дій, які починаються з якісної підготовки піхотинця. Військовий НАТО має вбити значно більше противників і вміти застосовувати велику кількість тактичних прийомів.

"Візьмемо гіпотетичний конфлікт за Сувальський коридор. Завдання сил швидкого реагування НАТО стримати швидкі прориви, на які сподівається російська армія, та виграти необхідний час. Цей час використовується для мобілізації живої сили та перекидання авіації до місця бойових дій. Ключовою силою НАТО є авіація, яка буде бомбити рашистів і це відбувається на різних напрямках", – заявив Катков.

Олег Катков про підготовку українських військових за стандартами НАТО: дивитись відео

За його словами, Заходу знадобиться три доби, щоб вивести російське ППО на Далекому Сході. Щоб зачистити від ППО європейську частину Росії – до двох тижнів.

І після цього не матиме значення кількість танків і піхоти. Авіація буде безперешкодно поступово винищувати російську армію. Це така собі комбінація "Бурі у пустелі" та бомбардувань у часи Югославських воєн,

– підкреслив військовий експерт.

Українців готуються до найскладніших дій

Катков каже, що українські військові на навчаннях у країнах НАТО опановують базову та спеціалізовану підготовку, а не просто навчаються проводити контрнаступ. Їх навчають за прикладом солдат НАТО, які, не маючи кількісної переваги, мають знищити більше противників та вижити.

"Дві третини підготовки присвячені найскладнішим діям: штурму підготовлених позицій і ведення бою в окопах тощо. Так, в США немає свіжого досвіду війни в окопах, але вони мають багаторічний досвід минулих конфліктів. Вони детально розбирають бої з часів висадки в Нормандію і відпрацьовують це під час навчань", – розповів військовий експерт.

Українці готуються до контрнаступу