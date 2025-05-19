Ни одна война не бесконечна: что нужно осознать украинцам уже сейчас

Уныние – еще хуже беда, чем напрасные надежды. Многим не нравится, когда я пишу о российских военных неудачах, об экономическом кризисе в России, о постепенном упадке всех имперских "скреп". Они видят в этом создание напрасных ожиданий быстрого примирения, быстрой победы или даже быстрого распада России. Что-то вроде две – три недели.

Все войны имеют окончание

Я постоянно подчеркиваю, что быстро не будет. Что Трамп не придет – порядок не наведет. Что разговоры о быстром мире и выборах уже через несколько месяцев – бесполезны и вредны. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Однако и в противоположную сторону не надо клониться. Разговоры о столетней войне, о следующих войнах, в которых снова и снова будут воевать следующие поколения украинцев, – не менее вредны. Они создают ложное ощущение безнадежности, а именно этого хочет враг. Сражаться в условиях безнадежности могут только очень сильные личности, а таких по определению немного. Большинству людей нужна надежда.

И надежда действительно есть. Ни одна война не бесконечна. Ни одна империя не вечна.

Разговоры о русско-шведской войне, длившейся 21 год, или о Столетней войне не учитывают принципиального различия:

древние войны – это несколько коротких решительных сражений небольших профессиональных армий, между которыми годы маневров и подготовки;

индустриальные войны нашего времени – это ежедневные боевые столкновения сотен тысяч или даже миллионов людей.

Это совсем разные вещи.

Сейчас всем надо переключиться на режим войны

Война как лесной пожар – сама выжигает материал для своего продолжения. Это не значит, что лесной пожар является несерьезным, что он быстро закончится, что не требует противодействия. Это значит, что он не вечен и не бесконечен.

Уныние – еще хуже беда, чем напрасные надежды. Не впадать в напрасные надежды можно научиться, а из уныния выхода нет.

"Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может произойти", – говорил Виктор Франкл, узник концлагеря, ученый, психиатр.

Чтобы война закончилась, нам всем надо переключиться на режим войны. Поставить победу приоритетом своей жизни. Потому что все остальное – личные достижения, развитие бизнеса, политические победы, восстановление общин и т.д. – является следствием завершения войны и устойчивого мира. Не будет устойчивого мира – не будет ничего.

Война не завершается от мирных заклинаний. Война завершается тогда, когда накапливается критическая масса усилий. Мы еще далеки от этой точки. Давайте приближать.