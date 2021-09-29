Война не только на фронте, – Притула ответил на "музыка вне политики"

В Украине война продолжается и в информационной среде, Россия вливает в это много денег. Сейчас музыка – это, бесспорно, политика.

Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал политик Сергей Притула. В ответ на вопрос об отношении к тому, мол, музыка и творчество – вне политики, он отметил: "Абсолютно не поддерживаю этих тезисов".

Обратите внимание Притула ответил, уйдет ли с телевидения ради политики

Притула: российский рэп навязывают

Сергей Притула считает, что музыка, спорт и церковь – главные проводники политики. В то же время политика – не просто решения парламента, а нарративы, которые направляются разными рычагами.

То, что делает Россия... Когда мы говорим, что у нас идет гибридная война – она у нас не только на фронте, но и в информационной среде. Россия будет вливать очень много денег,

– сказал Притула

Если посмотреть, что есть в трендах украинского ютуба – там засилье российского контента.

"Можем гордиться собой и говорить, что мы патриоты. Однако почему, когда я проезжаю по Западной Украине, из других машин слышу Моргенштерна? Кто-то считает, что его слушать – это нормально. Зайдите в любую киевскую школу, спросите, кого они слушают. Это русский рэп. И не потому, что нет украинского. Это из-за того, что со всех щелей его навязывают: в соцсетях, Ютубе, на разных сайтах", – сказал политик.

Интервью Сергея Притулы: смотрите видео 24 канала

Выступления российских артистов в Украине: последние новости