Война не закончилась, – Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о послаблении санкций

Владимир Зеленский заверил, что в ходе переговоров Украины и России стороны не рассматривают вопрос о снятии санкций. Такого пункта в договоренностях нет.

Именно из-за слабых санкций в 2014 году Россия напала на Украину в 2022-м

Об отмене санкций не может быть и речи. Об этом президент заявил в интервью, сообщает 24 канал.

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Вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть поднят. Ведь санкции накладывают на Россию за то, что она является субъектом, начавшим войну против Украины и нарушающей нашу территориальную целостность и суверенитет,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что санкции начинались с незаконной оккупации Крыма. Они были слабыми и именно это позволило России думать о полномасштабном вторжении. Мощные ограничения были введены после 24 февраля – за убийства, за оккупацию и незаконное вторжение.

"Пока война не закончилась, мы не вернули наши территории, а Россия остается на нашей земле", – отметил глава государства. Он подчеркнул, что удивлен тем, что вопрос о снятии санкций вообще поднимается.

Что этому предшествовало

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы Москва и Киев на переговорах обсуждают вопрос о снятии санкции с России. На такое абсурдное заявление маразматика-министра отреагировали в Офисе Президента.

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В частности, Михаил Подоляк подчеркнул, что не Кремлю решать, когда отменять санкции. Ведь это касается только Украины и партнеров. Пока Россия не убралась с нашей территории, поэтому никаких послаблений быть не может.

Кроме того Подоляк отметил, что Лавров ни разу не был на переговорах. Поэтому откуда у него такая информация – неизвестно. Наверное, политик как всегда – нафантазировал.

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В Бундестаге Германии заявили, что Россия не может рассчитывать ни на какое ослабление санкций до завершения войны. Европейский Союз обсуждает введение новых ограничений против государства-агрессора.