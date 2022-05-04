Война не закончится в мае, она будет продолжительной, – Данилов о прогнозах на завершение войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не верит в оптимистические прогнозы типа "война закончится в мае". По его словам, к сожалению, война с Россией будет продолжительной.

По словам Алексея Данилова, Россия еще с момента распада СССР посягала на украинские территории. Даже во времена президентства якобы демократичного Бориса Ельцина.

Обратите внимание Некоторые спецслужбы считали, что Россия захватит всю Украину за 3 недели, – Данилов

От чего зависит ход войны

Алексей Данилов подчеркнул, что первое течение войны зависит от наших защитников. Кроме того, также очень важна поддержка международных партнеров. Секретарь СНБО подчеркнул, что без помощи нашему государству было бы очень сложно бороться с врагом.

Однако в скорое завершение войны секретарь СНБО не верит.

Я не являюсь оптимистом с точки зрения того, что война закончится в мае. Это будет длительная война и она еще, к большому сожалению, будет продолжаться на нашей территории,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что мы в состоянии войны находимся уже 30 лет, ведь еще от распада СССР Россия выдвигала претензии относительно Крыма и не желала оставить нас в покое.

Главное за 70-й день войны

СМИ сообщили о том, что оккупанты прорвались на территорию "Азовстали" в Мариуполе. Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что связь с военными потеряна, а заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе сложная. Позже в Генштабе подтвердили то, что оккупанты штурмуют "Азовсталь", однако безуспешно.

Командир полка "Азов" записал срочное обращение, в котором заявил, что оккупанты еще вчера прорвались на территорию завода. Несмотря на то, что наши военные продолжают держать оборону в кровопролитных боях.

Российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, ударили по железной дороге в Днепре, по инфраструктурному объекту в Кировоградской области. В Черкасской области и, вероятно, в Киеве сработала ПВО. Также взрывы слышали в Николаеве, Запорожье и Броварах. Больше о главных событиях дня читайте в хронологии.

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