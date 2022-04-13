"Война не завершилась": в Украине могут продлить военное положение
13 апреля 2022 , 16:15Читати новину українською
В Украине из-за полномасштабного наступления России до 25 апреля предусмотрено военное положение. Однако его могут продлить.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.
К теме В Украине ввели военное положение: что это значит для граждан
По его словам, к сожалению, война в стране не заканчивается, так что придется пойти на такой шаг.
Правовой режим военного положения действует до 25 апреля 2022 года. Соответственно будет инициатива президента о продолжении, наверное, потому что, к сожалению, война не закончилась,
– рассказал нардеп.
Какие меры предусматривает военное положение / Инфографика 24 канала