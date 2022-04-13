"Война не завершилась": в Украине могут продлить военное положение

В Украине из-за полномасштабного наступления России до 25 апреля предусмотрено военное положение. Однако его могут продлить.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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По его словам, к сожалению, война в стране не заканчивается, так что придется пойти на такой шаг.

Правовой режим военного положения действует до 25 апреля 2022 года. Соответственно будет инициатива президента о продолжении, наверное, потому что, к сожалению, война не закончилась,

– рассказал нардеп.

. Владимир Зеленский 24 февраля объявил введение в Украине военного положения из-за нападения России. Верховная Рада на заседании 15 марта продлила его действие до 25 апреля.

Какие меры предусматривает военное положение / Инфографика 24 канала

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