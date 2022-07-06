Остановить Путина можно только одним путем

Путинизм как синтез большевизма, черносотенщины и гитлеризма. Послушал интервью известного российского журналиста (Алексея Венедиктова) с известным российским политологом (Владимир Пастухов), который уже давно живет на Западе (сейчас в Лондоне).

В ходе своего разговора собеседники вскользь пришли к выводу, что сейчас в путинской россии черносотенцы победили большевиков, в том смысле, что идея национальной великодержавной ненависти ко всякого рода "иноверцам" (т.е. черносотенство) победила идею социальной, классовой ненависти, ненависти бедных к богатым, пролетариата к буржуазии, честных людей к высокопоставленным ворам и коррупционерам (т.е. идею большевизма).

Читайте Перемирие и аннексия нового региона: раскрыты ближайшие планы Путина

В современной России победил путинизм

Но ведь "большевизм" – это не только идея классовой борьбы и классовой ненависти, это также идея грандиозного переустройства мирового порядка. Это, кстати, косвенно отметил и Владимир Пастухов.

И в этом смысле надо признать, что путинизм, победивший в современной России – это синтез "черносотенства" как оголтелого российского национализма, великодержавного шовинизма, с "большевизмом", как идеологией глобального переустройства мира.

Из "большевизма" Путин убрал идею социальной справедливости и заменил ее специфической идеей "великодержавной справедливости", суть которой в том, что право решать имеют только великие державы, а все остальные государства обладают только ограниченным суверенитетом, и должны покорно выполнять волю "главных" держав.

И если раньше Путин еще был готов договариваться с другими "великими державами" о разделе сфер влияния, о новой "Ялте", то теперь он выдвигает ультиматумы, пытается навязывать свою волю путем прямой и полномасштабной войны.

Путин выдвигает ультиматумы / Фото Getty Images

Важно Смертельная агония режима: как россияне опозорились на весь мир очередным скандалом в ООН

Путинский фашизм

Большевики пытались разрушить весь "старый мир" и раздуть пожар мировой революции, а Путин разрушает правовой порядок международных отношений, сложившийся после Второй мировой войны, заменяет международное право правом силы и правом войны, провоцирует новую мировую войну и подталкивает мир к ядерному апокалипсису.

Большевики хотели навязать всему миру новый коммунистический порядок, а Путин и его приспешники грезят о всемирном доминировании Рроссии. И в этом смысле, а также по применяемым методам, Путин идет по стопам Гитлера. И это не "рашизм", это путинский фашизм. Давайте определять это явление его подлинной сущностью.

Сон либерального разума породил политическое чудовище по имени Путин. Путинизм соединил в себе и черносотенщину, и большевизм и гитлеризм. И это только усиливает его опасность, и для нас, и для всего мира, и для самой России.

Пока еще не поздно Путина надо остановить. И это возможно сделать только военным путем.

Также интересно – Россия разрушает украинские города, чтобы двигаться в другие страны: смотрите видео