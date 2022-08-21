Война против Украины: россияне начали понимать, что все идет совсем не по плану

Прозвучали очередные "хлопки" в Бельбеке (это не только военный, но и правительственный аэродром для спецбортов) вблизи Севастополя, а также в Керчи и Белгородской области.

В Москве не пустили в ресторан "магадан" расейского военного в форме, потому как его вид портил аппетит расейским же правительственных чиновникам, любящим там столоваться. Они бы перестали туда захаживать, и владельцы модного кабака потеряли бы бабло, которого в сфере услуг недоимперии и так все меньше.

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А в Эстонии не пустили и в страну и аннулировали шенгенскую визу очередной россиянке, желавшей развеяться посредством круиза через Европу в Грецию.

Эти разномастные события действительно имеют право быть поставленными в один ряд. Нам категорически нужно полномасштабное наступление. Ведь без него все правильные заявления президента Зеленского о переговорах с кремлевским фюрерком только после ухода оккупантов – это словесная шелуха.

Не уйдут россиянцы сами, их надо поставить перед угрозой полного уничтожения, как было под Киевом, Харьковом и другими деблокированными украинскими городами. И последовательное уничтожение складов, штабов и аэродромов агрессора работает на эту цель. Но если наступление не начать вовремя, то враг восстановит и склады, и штабы, и аэродромы.

Тем не менее наши атаки военных объектов Крыма и расейского приграничья имеют колоссальное пропагандистское воздействие. Они лучше всего демонстрируют россиянцам, что все идет совсем не по плану. И война своим кровавым ликом начинает заглядывать и в их как бы непричастные дома. Поэтому финансово-экономические проблемы – надолго.

И это заставляет выражать недовольство. Не из-за уважения к Украине, а из любви к баблу. Ведь как рассуждают владельцы "магадана": а за что уважать и поддерживать этих военных, если они должны были взять Киев за три дня, но не могут и за полгода? А раскол в обществе врага нам на руку.

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Главный принцип войны

При этом нельзя забывать главного принципа войны: с момента ее начала мир делится на наших врагов, пособников врагов, наших союзников и нейтралов. Врагов надо всячески уничтожать. Их пособникам создавать максимальные трудности. С союзниками следует сотрудничать, дорожа их доверием. А нейтралов надо превращать в союзников. С внешними врагами все ясно, хотя нельзя упускать и внутренних.

Россиянцы, которые поддерживают путинскую войну, но желают наслаждаться благами мировой цивилизации — это пособники агрессора. Их нельзя пускать в Европу и вообще куда-либо, кроме псевдореспублик.

А вот тех россиян, кто публично не согласен с войной, кто пытается бороться с путинизмом и выезжает из недоимперии, спасаясь от репрессий, надо поддерживать, сотрудничать и делать из них союзников. Потому что на войне лишних союзников не бывает. И уж точно не делать из них врагов в приступах интернет-патриотизма.

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А в целом у меня настроение сдержанного оптимизма. Который не исчезнет, даже если враг ракетными атаками попытается испортить нам День Независимости.