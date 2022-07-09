По моим прогнозам, где-то через 3 – 4 месяца после начала вторжения, московиты должны были бы массово почувствовать серьезный дискомфорт, связанный с выходом из России иностранного бизнеса. Именно на такое время примерно было остатков на складах. А потом – лезвия Нева и хлопок вместо тампаксов.

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Россию ждут проблемы

В конце 2022 года дискомфорт сменится значительными экономическими проблемами. По разным оценкам, из-за санкций московиты потеряют от миллиона до полутора миллиона рабочих мест до конца года. Безработица, снижение доходов, повышение цен. Но все только начинается! Потому что в конце года нефтяное эмбарго от ЕС. А в феврале 2023-го – газовое.

А еще по состоянию на начало следующего года потери московитов убитыми достигнут 60 – 70 тысяч обезьян, ранеными – до 200 тысяч.

И начнутся разговоры на кухнях, "а зачем нам была эта война??". Это будет началом обратного отсчета до позорного бегства из Украины.

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Россияне – варвары

Российская пропаганда вбивает нам в головы, что россияне – какие-то особенные, идейные люди, которые будут терпеть все ради имперского величия. Ложь. Не будут. Они обычные варвары.

У варваров нет ценностей, нет идей, ради которых они будут терпеть. Запас их терпения прямо коррелирует с запасами пищи. Не будет, что жрать – не будет и "великой россии". Историей это доказано не раз и не два.

Запас прочности московитов – до двух лет. Паника в Белгороде прекрасно это иллюстрирует.

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