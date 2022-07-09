За моїми прогнозами, десь через 3 – 4 місяці після початку вторгнення, московити мали б масово відчути серйозний дискомфорт, пов'язаний з виходом із Росії іноземного бізнесу. Саме на такий час приблизно було залишків на складах. А потім – лєзвія Нєва і бавовна замість тампаксів.

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Росію чекають проблеми

В кінці 2022 року дискомфорт зміниться значними економічними проблемами. За різними оцінками, через санкції московити втратять від мільйона до півтора мільйона робочих місць до кінця року. Безробіття, зниження доходів, підвищення цін. Але все тільки починається! Бо в кінці року нафтове ембарго від ЄС. А у лютому 2023-го – газове.

А ще станом на початок наступного року втрати московитів вбитими досягнуть 60 – 70 тисяч обізян, пораненими – до 200 тисяч.

І почнуться розмови на кухнях, "а зачєм нам била ета вайна??" Це буде початком зворотнього відліку до ганебної втечі з України.

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Росіяни – варвари

Російська пропаганда вбиває нам в голови, що рускі – якісь особливі, ідейні люди, які будуть терпіти все заради імперської величі. Брехня. Не будуть. Вони звичайні варвари.

У варварів немає цінностей, немає ідей, ради яких вони будуть терпіти. Запас їхнього терпіння прямо корелює з запасами їжі. Не буде, що жерти – не буде і "вєлікай расії". Історією це доведено не раз і не два.

Запас міцності московитів – до двох років. Паніка в Бєлгороді чудово це ілюструє.

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