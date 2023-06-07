Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он предположил, что российские добровольцы смогут дойти до Белгорода.

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Российскому диктатору Владимиру Путину важно удержать власть, поэтому удерживание Донецкой и Луганской областей – имиджевая акция. Ему нужно показать, что Россия смогла в 2014 году оккупировать эти территории и сейчас там вроде бы все стабильно.

Путинские пропагандисты будут создавать иллюзию того, что якобы на временных оккупированных территориях Украины мирная жизнь.

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Путин живет в иллюзии

Россия не готова в Белгородской области вести полноценную войну. Перебрасывать туда тысячи российских солдат, танков и т.д.

Кремлевский диктатор продолжает делать вид, что все "стабильно". А это значит, что Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могут действовать свободно в Белгородской области.

Мы увидим, что не только из Шебекина бегут чиновники и правоохранители, но и будут бежать и из Белгорода. Ох, это будет зрелище,

– сказал Пьяных.

Путин будет по-прежнему молчать, раздавать медали за мужество и делать вид, что ничего не происходит. В то же время, военный преступник не будет останавливать войну в Украине. Он и дальше будет держаться за оккупированные территории, с которых, в конце концов, под давлением Вооруженных Сил Украины все равно придется отступать.

Все с этой российской властью понятно. Она не будет воевать в Белгороде и поэтому там открывается хорошее направление возможностей.

– отметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, рано или поздно Путин скажет, что пора заканчивать с добровольцами, прикажет ввести войска и сделать зачистку. И тогда на территории России начнется война в полный рост.

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