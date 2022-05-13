Война решится исключительно на поле боя, – экс-командир полка азовцев

Полномасштабная агрессия России против Украины, как и все остальные войны, закончится. Однако произойдет это только после победы наших ВСУ на поле боя.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал экс-командир полка, который сейчас защищает Мариуполь, Максим Жорин.

Важно Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России, – экс-командир полка Максим Жорин

Жорин подчеркнул, что уже давно не верит в дипломатию с запретом стрелять.

Нет, это (завершение войны – 24 канал) будет исключительно на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять, если помните, что были даже такие времена,

– сказал Максим Жорин.

Он добавил, что война длится не с 24 февраля, а уже 8 лет. И было очевидно, что она будет приобретать новые этапы, масштабы, и решится исключительно на поле боя.

"Безусловно, сегодняшний мир не может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне", – добавил он.

Украина входит в длительную фазу войны

Министр обороны Алексей Резников предупредил, что нас ждут очень сложные недели. Украина входит в новую фазу войны, которая будет долговременной.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время", – рассказал Алексей Резников.

Министр обороны отметил ту поддержку, которую Украине оказывает Запад. Хотя достичь ее тоже было сложно, ведь Украина просила о тяжелом вооружении – авиации, артиллерии, танках и бронетехнике западных образцов.

Главные тезисы из интервью с Максимом Жориным: смотрите видео

Подготовка к длительной войне продолжается и в Украине. Алексей Резников уверяет, что "были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины". В Минобороны ориентируются на необходимость обеспечения 1 миллиона человек, которые будут преодолевать врага.