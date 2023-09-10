Все – ради войны: ISW назвал выборы в России наименее конкурентными в истории

Война путинского режима против Украины все больше сдерживает российскую местную и региональную политику. А действующие выборы – наименее конкурентны в истории России.

В отчете Института изучения войны (ISW) отметили, что при этом даже минимальная довоенная конкуренция угнетается, а региональные правительства все больше сосредотачиваются на способности генерировать ресурсы для войны.

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В России не хватает оппозиции

Аналитики приводят в отчете интервью Татарско-башкирской службы Радио Свобода (RFE/RL, в котором Идель Реалии говорит с российским политологом Дмитрием Лобойко об "особенностях избирательных кампаний во время войны").

Лобойко заявил, что избирательный сезон является одним из самых "неконкурентных" в истории России и что в нем не хватает оппозиции. Это связывают с тем, что люди все чаще голосуют с мыслью, что война может занять год, 5 или даже 10 лет.

Регионы "соревнуются" в усилиях ради войны и "ресурса"

Отмечают также, что российские регионы соревнуются за ресурсы в зависимости от того, сколько военнослужащих каждый регион смог мобилизовать для войны с намеком на то, что федеральное правительство выделяет больше ресурсов регионам, которые мобилизовали больше личного состава, таким образом происходит усиление межрегиональной конкуренции.

Слова Лобойко означают, что война в Украине и ее непрерывное влияние на российские регионы способствовали более приглушенной политической атмосфере в России.

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