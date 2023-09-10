У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що при цьому навіть мінімальна довоєнна конкуренція пригнічується, а регіональні уряди все більше зосереджуються на здатності генерувати ресурси для війни.
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В Росії бракує опозиції
Аналітики наводять у звіті інтерв'ю Татарсько-башкирської служби Радіо Свобода (RFE/RL, у якому Ідель Реаліі говорить з російським політологом Дмитром Лобойком щодо "особливостей виборчих кампаній під час війни".
Лобойко заявив, що виборчий сезон є одним із найбільш "неконкурентних" в історії Росії і що в ньому бракує опозиції. Це пов'язують із тим, що люди все частіше голосують з думкою, що війна може тривати рік, 5 або навіть 10 років.
Регіони "змагаються" у зусиллях задля війни і "ресурсу"
Зазначають також, що російські регіони змагаються за ресурси залежно від того, скільки військовослужбовців кожний регіон зміг мобілізувати для війни, з натяком на те, що федеральний уряд виділяє більше ресурсів регіонам, які мобілізували більше особового складу, таким чином відбувається посилення міжрегіональної конкуренції.
Слова Лобойка означають, що війна в Україні, і її безперервний вплив на російські регіони сприяв більш приглушеній політичній атмосфері в Росії.
Що відбувається в Росії
- 9 вересня російські ЗМІ повідомили, що Путін публічно підтримав губернатора Нижнього Новгорода Гліба Ніткіна, мера Москви Сергія Собяніна та губернатора Смоленська Василя Анохіна на регіональних виборах.
- Імовірно, Кремль інвестує в публічну підтримку проєктів інфраструктури та підключення, які підтримують ці регіональні лідери.