О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 10 апреля рассказывает 24 Канал.

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05:58 В CNN заявили, что из-за громкой утечки "секретных документов" Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

02:59 В Ровно на одном из рынков женщина обнаружила огромную сумму денег. Полиция уже ищет владельца.

02:18 Основатель ЧВК "Вагнера" пугает россиян мощностью сил будущего контрнаступления Украины. Пригожин заявил, что ВСУ могли собрать до 400 тысяч личного состава.

01:39 Отбой.

01:10 На Востоке объявили тревогу.

00:02 В сентябре 2022-го Россия "чуть не сбила" британский самолет-разведчик возле Украины. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на "утечку" секретных документов Пентагона.