О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 10 апреля рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы
В Украине уже 411-й день полномасштабной войны. Наши защитники продолжают давать отпор российскому агрессору и готовиться к мощному контрнаступлению.
О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 10 апреля рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы