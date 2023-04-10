Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 10 квітня розповідає 24 Канал.
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В Україні вже 411 день повномасштабної війни. Наші захисники продовжують давати відсіч російському агресору та готуватися до потужного контрнаступу.
Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 10 квітня розповідає 24 Канал.
Дивіться також Хрест на Балтійському флоті: які проблеми для Росії створює Фінляндія та її збройні сили