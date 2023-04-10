Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 10 квітня розповідає 24 Канал.

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05:58 У CNN заявили, що через гучний витік "секретних документів" Україна вже змінила деякі свої військові плани.

02:59 У Рівному на одному з ринків жінка знайшла величезну суму грошей. Поліція вже шукає власника.

02:18 Засновник ПВК "Вагнера" лякає росіян потужністю сил майбутнього контрнаступу України. Пригожин заявив, що ЗСУ могли зібрати до 400 тисяч особового складу.

01:39 Відбій.

01:10 На Сході Україні оголосили тривогу.

00:02 У вересні 2022-го Росія "ледве не збила" британський літак-розвідник біля України. Про це пише The Washington Post, посилаючись на "витік" секретних документів Пентагону.