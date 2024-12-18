06:25, 18 декабря

Вечером 17 декабря Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В области работала ПВО.

Около 00:43 18 декабря в Киевской ОВА написали, что на Киевщине снова работает ПВО.

Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях и ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы украинских Сил обороны.