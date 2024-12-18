Украина противостоит российской агрессии уже 1029 дней. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.
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Россияне оккупировали Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах Донетчины, – Deep State
18 декабря российская армия оккупировала село Сонцовка в Донецкой области.
Враг продвинулся вблизи Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченске и Возрождении.
Атака "Шахедами" на Киевщине
Вечером 17 декабря Россия атаковала Киевскую область "Шахедами". В области работала ПВО.
Около 00:43 18 декабря в Киевской ОВА написали, что на Киевщине снова работает ПВО.
Там отметили, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях и ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы украинских Сил обороны.
Воронежскую область России атаковали неизвестные БпЛА
В Воронежской области России вечером 17 декабря зафиксировали взрывы и прилеты неизвестных беспилотников. По словам российских чиновников, их уничтожила ПВО.
Очевидцы видели искры огня в небе. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.