Україна протистоїть російській агресії вже 1029 днів. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також У Київській та низці областей була тривога: ворог атакував "Шахедами"
Росіяни окупували Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини, – Deep State
18 грудня російська армія окупувала село Сонцівка в Донецькій області.
Ворог просунувся поблизу Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченську та Відродженні.
Атака "Шахедами" на Київщині
Ввечері 17 грудня Росія атакувала Київщину "Шахедами". В області працювала ППО.
Близько 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що на Київщині знову працює ППО.
Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях та в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи українських Сил оборони.
Воронезьку область Росії атакували невідомі БпЛА
У Воронезькій області Росії ввечері 17 грудня зафіксували вибухи та прильоти невідомих безпілотників. За словами російських чиновників, їх знищила ППО.
Очевидці бачили іскри вогню в небі. Повідомлень про постраждалих чи руйнування наразі немає.