06:25, 18 грудня

Ввечері 17 грудня Росія атакувала Київщину "Шахедами". В області працювала ППО.

Близько 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що на Київщині знову працює ППО.

Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях та в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи українських Сил оборони.