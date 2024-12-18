Україна протистоїть російській агресії вже 1029 днів. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також У Київській та низці областей була тривога: ворог атакував "Шахедами"

06:29, 18 грудня

Росіяни окупували Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини, – Deep State

18 грудня російська армія окупувала село Сонцівка в Донецькій області.

Ворог просунувся поблизу Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченську та Відродженні.

06:25, 18 грудня

Атака "Шахедами" на Київщині

Ввечері 17 грудня Росія атакувала Київщину "Шахедами". В області працювала ППО.

Близько 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що на Київщині знову працює ППО.

Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях та в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи українських Сил оборони.

06:15, 18 грудня

Воронезьку область Росії атакували невідомі БпЛА

У Воронезькій області Росії ввечері 17 грудня зафіксували вибухи та прильоти невідомих безпілотників. За словами російських чиновників, їх знищила ППО.

Очевидці бачили іскри вогню в небі. Повідомлень про постраждалих чи руйнування наразі немає.