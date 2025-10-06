Атака на одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, "Шахеды" в Украине: хронология 1321 дня войны
Российские захватчики продолжают терроризировать Украину и пытаются захватить как можно больше территории. В то же время наши защитники дают врагу отпор и наносят оккупантам значительные потери.
Какая ситуация на фронте, какие последствия российских атак и главные новости 6 октября – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО
Какие главные события 6 октября?
Дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Феодосии, Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22. В населенном пункте Клинцы на Брянщине подверглась атаке ТЭЦ. После взрывов возник масштабный пожар, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ". Ночью в Киевской области прогремели взрывы во время российской атаки дронов. Силы ПВО работали по вражеским целям. По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.
БпЛА ударили по Феодосии
На Брянщине атакована ТЭЦ
В DeepState обновили карту
Дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Феодосии, Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.
В населенном пункте Клинцы на Брянщине подверглась атаке ТЭЦ. После взрывов возник масштабный пожар, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ".
Ночью в Киевской области прогремели взрывы во время российской атаки дронов. Силы ПВО работали по вражеским целям.
По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.