6 октября, 06:35
Атака на одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, "Шахеды" в Украине: хронология 1321 дня войны

Тимур Еремьянц

Российские захватчики продолжают терроризировать Украину и пытаются захватить как можно больше территории. В то же время наши защитники дают врагу отпор и наносят оккупантам значительные потери.

Какая ситуация на фронте, какие последствия российских атак и главные новости 6 октября – сообщает 24 Канал.

Какие главные события 6 октября?

 

 

 

03:30, 06 октября

БпЛА ударили по Феодосии

Дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Феодосии, Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.

02:53, 06 октября

На Брянщине атакована ТЭЦ

В населенном пункте Клинцы на Брянщине подверглась атаке ТЭЦ. После взрывов возник масштабный пожар, поражено "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ".

01:48, 06 октября

Ночью в Киевской области прогремели взрывы во время российской атаки дронов. Силы ПВО работали по вражеским целям.

00:54, 06 октября

В DeepState обновили карту

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом в Запорожской области.