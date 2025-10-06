Яка ситуація на фронті, які наслідки російських атак та головні новини 6 жовтня – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Які головні події 6 жовтня?