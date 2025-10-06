Яка ситуація на фронті, які наслідки російських атак та головні новини 6 жовтня – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Які головні події 6 жовтня?

03:30, 6 жовтня

БпЛА вдарили по Феодосії

Дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Феодосії, Криму, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами (ПММ). Раніше її атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22.

02:53, 6 жовтня

На Брянщині атаковано ТЕЦ

У населеному пункті Клинці на Брянщині зазнала атаки ТЕЦ. Після вибухів виникла масштабна пожежа, уражено "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ".

01:48, 6 жовтня

Уночі на Київщині пролунали вибухи під час російської атаки дронів. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

00:54, 6 жовтня

У DeepState оновили мапу

За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому в Запорізькій області.