Яка ситуація на фронті, які наслідки російських атак та головні новини 6 жовтня – повідомляє 24 Канал.
Які головні події 6 жовтня?
Дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Феодосії, Криму, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами (ПММ). Раніше її атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22. У населеному пункті Клинці на Брянщині зазнала атаки ТЕЦ. Після вибухів виникла масштабна пожежа, уражено "відкритий розподільний пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ". Уночі на Київщині пролунали вибухи під час російської атаки дронів. Сили ППО працювали по ворожих цілях. За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому в Запорізькій області.
