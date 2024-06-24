Продолжаются 852 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал рассказывает о ситуации на поле боя и на международной арене, военных преступлениях россиян и борьбе украинского народа против оккупантов.

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06:29, 24 июня На войне в Украине погиб третий доброволец из Эстонии Доброволец из Эстонии Мартин Яегер погиб на войне против России. Яегер погиб 22 июня в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск – Сватово. Как сообщают журналисты, он был частью Третьей штурмовой бригады. Ранее Мартин Яегер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Сил обороны Эстонии – Скаутском батальоне.