Триває 852 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал розповідає про ситуацію на полі бою та на міжнародній арені, воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів.

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06:29, 24 червня На війні в Україні загинув третій доброволець з Естонії Доброволець з Естонії Мартін Яегер загинув на війні проти Росії. Яегер загигув 22 червня у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ – Сватове. Як повідомляють журналісти, він був частиною Третьої штурмової бригади. Раніше Мартін Яегер прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Сил оборони Естонії – Скаутському батальйоні.