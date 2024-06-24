Триває 852 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал розповідає про ситуацію на полі бою та на міжнародній арені, воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів.
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На війні в Україні загинув третій доброволець з Естонії
Доброволець з Естонії Мартін Яегер загинув на війні проти Росії. Яегер загигув 22 червня у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ – Сватове.
Як повідомляють журналісти, він був частиною Третьої штурмової бригади. Раніше Мартін Яегер прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Сил оборони Естонії – Скаутському батальйоні.
Вибухи у Харкові
Уночі в Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБів на Харківщині.