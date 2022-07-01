Мы должны не просто оттеснить врага, а максимально уничтожить этот хлам, – Подоляк
Украина должна деблокировать свою территорию военным путем. При этом желательно уничтожить максимальное количество криминальных элементов, которые пришли на нашу землю с войной.
Нужно нанести оккупантам наибольший вред
Это важно, ведь они наносили и продолжают наносить непоправимый ущерб Украине – избивают и убивают людей, разрушают дома и инфраструктуру, создают невозможные условия для развития страны. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Обратите внимание Путин точно не отказался от захвата Украины, ему нечего терять, – Подоляк
Поэтому, лично я считаю, что нужно не просто оттеснить врага, но и нанести максимальный ущерб живой силе захватчика, тем криминальным элементам, захватившим власть на временно оккупированных территориях,
– сказал он.
Подоляк убежден, что события будут развиваться именно так – Россия будет "ныть" о каких-то референдумах, тогда как Украина будет освобождать свою территорию и "тихонько уничтожать тот хлам, который сейчас разрушает наши города и села".
Стрим с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала: смотрите видео
Актуальные потери врага
На утро 1 июля украинские защитники уничтожили уже ориентировочно 35 750 российских захватчиков с начала полномасштабной войны. Только за последние сутки их количество увеличилось на 150 "асвободителей".
Кроме того, существенные потери Россия понесла и в технике:
- танков – 1577 единиц,
- боевых бронированных машин – 3736 единиц,
- артиллерийских систем – 796 единиц,
- РСЗО – 246 единиц,
- средств ПВО – 105 единиц,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 186 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 единиц,
- крылатых ракет – 143 единиц,
- кораблей / катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,
- специальной техники – 61 единица.
Общие потери врага на 1 июля / Инфографика Генштаб ВСУ