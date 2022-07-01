Мы должны не просто оттеснить врага, а максимально уничтожить этот хлам, – Подоляк

Украина должна деблокировать свою территорию военным путем. При этом желательно уничтожить максимальное количество криминальных элементов, которые пришли на нашу землю с войной.

Нужно нанести оккупантам наибольший вред

Это важно, ведь они наносили и продолжают наносить непоправимый ущерб Украине – избивают и убивают людей, разрушают дома и инфраструктуру, создают невозможные условия для развития страны. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание Путин точно не отказался от захвата Украины, ему нечего терять, – Подоляк

Поэтому, лично я считаю, что нужно не просто оттеснить врага, но и нанести максимальный ущерб живой силе захватчика, тем криминальным элементам, захватившим власть на временно оккупированных территориях,

– сказал он.

Подоляк убежден, что события будут развиваться именно так – Россия будет "ныть" о каких-то референдумах, тогда как Украина будет освобождать свою территорию и "тихонько уничтожать тот хлам, который сейчас разрушает наши города и села".

Стрим с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала: смотрите видео

Актуальные потери врага

На утро 1 июля украинские защитники уничтожили уже ориентировочно 35 750 российских захватчиков с начала полномасштабной войны. Только за последние сутки их количество увеличилось на 150 "асвободителей".

Кроме того, существенные потери Россия понесла и в технике:

танков – 1577 единиц,

боевых бронированных машин – 3736 единиц,

артиллерийских систем – 796 единиц,

РСЗО – 246 единиц,

средств ПВО – 105 единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 186 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 единиц,

крылатых ракет – 143 единиц,

кораблей / катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

специальной техники – 61 единица.

Общие потери врага на 1 июля / Инфографика Генштаб ВСУ