Скоро будет много сюрпризов для россиян, – командир подразделения аэроразведки Днепр-1

На фронте войны России с Украиной ведется не только физическая борьба артиллерией и другим оружием, но и невидимая – борьба разума. Противник пытается быть хитрее, чтобы подавить нас, а мы пытаемся подавить его.

Об этом 24 каналу рассказал командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский. Он анонсировал очень много сюрпризов для россиян, которые "порадуют" их уже в скором времени.

Обратите внимание У россиян проблема с разведкой и корректировщиками огня, – экс-работник СБУ

В первую очередь, это связано с быстрой и качественной работой украинских сил, в том числе и аэроразведки.

Мы умеем очень быстро делать reverse engineering (обратную разработку – 24 канал), разбирать вражеские БПЛА, находить те вещи, которые могут помочь нам и устанавливать их на свои дроны,

– объяснил Подворчанский.

Вместе с тем, он отметил, что не нужно недооценивать врага даже тогда, когда он использует беспилотники с примотанным фотоаппаратом и бутылкой. Российские "Орланы" действительно нельзя сравнивать с зарубежными дронами, и многие наши БПЛА тоже лучше вражеских.

Действительно, в контексте технологий у России много проблем, которые часто могут вызвать улыбку, ведь непонятно, как в 2022 году можно использовать такую, в худшем смысле, "советщину". Однако она хоть как-то, но работает. Те же "Орланы" все же могут летать, видеть и корректировать, в результате чего по нам "прилетает".

"Поэтому не нужно недооценивать противника, нужно учиться. Если у них есть хоть что-то, что они сделали лучше нас, это надо перенять, сделать у нас и быть лучше их. Это наш главный принцип", – подытожил разведчик.

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