Оккупанты накапливают резервы на одном из направлений: военные объяснили планы врага

О целях российских оккупантов рассказали в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде.

Что хотят захватить россияне?

Бойцы рассказали, что враг продолжает накапливать резервы в районе Северска и Серебрянского леса для дальнейшего наступления и захвата населенного пункта Дроновка.

Украинские воины поразили в районе Серебрянского леса девять артиллерийских средств противника. Восемь из них – буксируемые пушки типа Д-30, еще одна – самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".

Защитники Украины сдерживают наступление врага: смотрите видео 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады

Сейчас ключевой задачей врага на этом направлении остается захват прибрежных территорий реки Северский Донец и занятие господствующих высот. В случае успеха это может предоставить противнику преимущество в применении средств поражения,

– подчеркнули воины.

Кроме этого, российские войска не прекращают попыток инфильтрации в межпозиционное пространство подразделений 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса ШР ДШВ. Для этого противник применяет малые пехотные группы численностью до двух человек. Они действуют в темное время суток, используя антитепловизионные пончо и неблагоприятные погодные условия для скрытного передвижения. Несмотря на сложный рельеф местности и неблагоприятные погодные условия, подразделения 81 ОАЭМБр ДШВ продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление российских войск в своей зоне ответственности.

Какие последние новости о событиях на фронте?