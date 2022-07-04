Редкий случай, когда Путин не лжет, – Мусиенко о заявлении во время совещания с Шойгу

Сегодня, 4 июля, прошло совещание российского диктатора Путина с министром обороны Шойгу. Он рапортовал о захвате Луганской области, который цинично называл "освобождением".

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что на этой встрече Путин сказал Шойгу, что группировке войск, участвовавшей в наступательных действиях на Северодонецк и Лисичанск, нужно принять паузу на доукомплектование.

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Хотя президент вражеской России закрутил все так, будто "ребятам нужно отдохнуть", заявление об этой необходимой россиянам паузе – это очень редкий случай, когда Путин, скорее всего, не лжет.

Многие аспекты играют на руку Украине

Мусиенко отметил, что такая необходимость у врага возникла из-за того, что украинские силы выполнили задачи по истощению сил противника во время наступательных действий. Теперь российским военным нужно время на ротацию, доукомплектование, перегруппировку и т.д.

Это связано с тем, что выполнена задача украинскими силами по истощению сил противника во время этих наступательных действий, и потому что им теперь нужно время на ротацию, доукомплектование, перегруппировку и так далее.

Мусиенко объяснил, что, хотя украинские подразделения и вышли из Лисичанска, такое положение дел играет нам на руку. Эксперт определил несколько преимуществ:

Россияне не смогут в полной мере использовать ту группировку, которая сейчас в Лисичанске,

Чтобы атаковать Северск, который становится для них важной точкой на карте, оккупантам придется перекидывать дополнительные силы со Славянского направления. А это уменьшает давление на Славянск.

В перспективе это позволяет ВСУ провести контрмеры на определенных участках, чтобы завоевать лучшие позиции для более эффективного ведения обороны.

Кроме того, мы получим время, потому что, скорее всего, не будет такого массированного наступления со стороны Лисичанска.

По словам Мусиенко, угрожающим остается еще одно направление, куда Россия опрокидывает дополнительные силы из Попасной – это Бахмут. Скорее всего, там оккупанты тоже будут пытаться вести штурмовые действия, чтобы полноценно получить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск и бороться за себя лучшими плацдармами.

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ВСУ навязали россиянам свой сценарий

Эксперт подчеркнул, что, оценивая общую ситуацию, не стоит быть крайне пессимистическими и считать, что сейчас реализовался исключительно проигрышный сценарий. Это не так.

Он считает, что в условиях, когда Россия имеет преимущество в артиллерии в соотношении 10 к 1, а возможно и 12 к 1, очень важно выстроить ситуацию так, чтобы максимально воспользоваться ею в свою пользу в глобальном стратегическом смысле. Украинским силам удалось сделать так, чтобы не было длинного горящего фронта, который мог бы запереться в котел. Они сосредоточили все усилия врага буквально на нескольких точках. Это произошло, потому что ВСУ навязали россиянам свой сценарий.

Это действительно то, что называется военное искусство и действительно так, как очевидно нужно воевать с превосходящими силами противника. Это маневровая оборона в действии,

– подытожил Мусиенко.

Мусиенко о выводах совещания Путина и Шойгу: смотрите видео