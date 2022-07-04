Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що на цій зустрічі Путін сказав Шойгу, що угрупованню військ, яке брало участь у наступальних діях на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, потрібно взяти паузу на доукомплектування.

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Хоч президент ворожої Росії закрутив усе так, ніби "хлопцям потрібно перепочити", заява про цю необхідну росіянам паузу – це дуже рідкісний випадок, коли Путін, скоріш за все, не бреше.

Багато аспектів грають на руку Україні

Мусієнко зауважив, що така необхідність у ворога виникла через те, що українські сили виконали завдання по виснаженню сил противника під час наступальних дій. Тепер російським військовим потрібен час на ротацію, доукомплектування, перегрупування тощо.

Це пов'язано з тим, що виконане завдання українськими силами по виснаженню сил противника під час цих наступальних дій, і потому що їм тепер потрібен час на ротацію, доукомплектування, перегрупування і так далі.

Мусієнко пояснив, що хоч українські підрозділи і вийшли з Лисичанська, такий стан справ грає нам на руку. Експерт визначив кілька переваг:

Росіяни не зможуть повною мірою використовувати те угруповання, яке зараз у Лисичанську,

Щоб атакувати Сіверськ, який стає для них важливою точкою на карті, окупантам доведеться перекидати додаткові сили зі Слов'янського напрямку. А це зменшує тиск на Слов'янськ.

У перспективі це дає змогу ЗСУ провести контрзаходи на певних ділянках, щоб вибороти кращі позиції для ефективнішого ведення оборони.

Крім того, ми отримаємо час, бо, найімовірніше, не буде такого масованого наступу з боку Лисичанська.

За словами Мусієнка, загрозливим залишається ще один напрямок, куди Росія перекидає додаткові сили з Попасної – це Бахмут. Скоріш за все, там окупанти теж будуть намагатися вести штурмові дії, щоб повноцінно отримати контроль над трасою Бахмут – Лисичанськ і виборювати для себе кращі плацдарми.

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ЗСУ нав'язали росіянам свій сценарій

Експерт підкреслив, що оцінюючи загальну ситуацію, не варто бути вкрай песимістичними та вважати, що зараз реалізувався виключно програшний сценарій. Це не так.

Він вважає, що за обставин, коли Росія має перевагу в артилерії у співвідношенні 10 до 1, а можливо й 12 до 1, дуже важливо вибудувати ситуацію так, щоб максимально скористатися нею на свою користь в глобальному стратегічному сенсі. Українським силам вдалося зробити так, щоб не було довгого палаючого фронту, який міг би замкнутися в котел. Натомість вони зосередили усі зусилля ворога буквально на кількох точках. Це сталося, бо ЗСУ нав'язали росіянам свій сценарій.

Це дійсно те, що називається військове мистецтво і це дійсно так, як вочевидь потрібно воювати з переважаючими силами противника. Це маневрова оборона в дії,

– підсумував Мусієнко.

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