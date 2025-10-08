Президент Украины подчеркнул, что бойцы СБУ за день на Покровском направлении уничтожают более 100 оккупантов. В то же время это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что президент говорит о потерях оккупантов?

Владимир Зеленский отметил, что уровень российских потерь значительно вырос, ведь оккупанты получили приказ штурмовать позиции Сил обороны Украины любой ценой.

Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них есть соответствующая верификация.

Важные потери врага в последнее время: что известно?