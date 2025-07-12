Ситуация на фронте 12 июля, международная поддержка, достижения украинских военных, последствия вражеских атак и доказательства военных преступлений россиян – передает 24 Канал.

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Главные события дня

07:19, 12 июля

Последствия атаки на Львов

В результате вражеской атаки во Львове поврежден двухэтажный жилой дом, произошла утечка газа и воды, к счастью, без жертв.

07:00, 12 июля

За минувшие сутки ликвидировано более 1000 оккупантов

С начала полномасштабного вторжения потери российских войск составили около 1 032 690 человек, танков – 1 013, боевых бронированных машин – 22 980.


06:53, 12 июля

Россияне массированно атаковали Львов

Львов подвергся массированной атаке дронами ночью 12 июля, фиксируют пожары и разрушения.

В Железнодорожном районе пожар, по другой локации поврежден жилой дом.

06:48, 12 июля

В Луцке из-за атаки уничтожен частный жилой дом

В Луцке в результате вражеского удара фактически уничтожен частный жилой дом, повреждены соседние дома и загорелся автомобиль.

Информации о погибших нет.