Ситуация на фронте 12 июля, международная поддержка, достижения украинских военных, последствия вражеских атак и доказательства военных преступлений россиян – передает 24 Канал.
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Главные события дня
Последствия атаки на Львов
В результате вражеской атаки во Львове поврежден двухэтажный жилой дом, произошла утечка газа и воды, к счастью, без жертв.
За минувшие сутки ликвидировано более 1000 оккупантов
С начала полномасштабного вторжения потери российских войск составили около 1 032 690 человек, танков – 1 013, боевых бронированных машин – 22 980.
Россияне массированно атаковали Львов
Львов подвергся массированной атаке дронами ночью 12 июля, фиксируют пожары и разрушения.
В Железнодорожном районе пожар, по другой локации поврежден жилой дом.
В Луцке из-за атаки уничтожен частный жилой дом
В Луцке в результате вражеского удара фактически уничтожен частный жилой дом, повреждены соседние дома и загорелся автомобиль.
Информации о погибших нет.