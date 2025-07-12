Ситуація на фронті 12 липня, міжнародна підтримка, здобутки українських військових, наслідки ворожих атак та докази воєнних злочинів росіян – передає 24 Канал.

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