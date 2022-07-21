Если путин заберет Украину, найдется новый "враг": почему иностранцы приехали на войну

Граждане других стран приезжают воевать в Украину, чтобы защитить свой дом в Европе. Среди них есть люди, у которых большой военный опыт и обычные гражданские.

Каждый из них видит угрозу россии для всего мира, а некоторые даже считают, что уже началась третья мировая война. Журналисты сайта 24 канала пообщались с иностранцами, вставшими на защиту Украины от соседа-агрессора.

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"У нас болело сердце за Украину"

"Маркус" приехал в Украину из Эстонии, чтобы помогать украинским защитникам овладеть зарубежным вооружением. У него за плечами – десять лет военного опыта и много миссий в разных уголках мира. Мужчина подчеркнул, что делает это по зову сердца.

О том, что россия нападет на Украину, узнал от друзей еще 22 февраля. Все начали готовиться и думать, что будет дальше. 24 февраля в Эстонии праздновали День независимости, но у военных, по словам "Маркуса", в этот день болело сердце за Украину.

Мы праздновали его с максимально кислыми лицами. В тот день все кричали "Слава Украине". Мы все хотели как-то помочь,

– вспомнил он.

"На офицерском уровне меня все поддерживают"

"Маркус" пошел к своему офицеру и сказал, что хочет поехать в Украину. Однако его предупредили об угрозе заключения за покидание боевого поста.

К сожалению, мы не можем участвовать официально как НАТО в боевых действиях. Потому я старался помогать всем, чем только можно. Собирал гуманитарную помощь, волонтеров, которые хотели ехать, помогал принимать беженцев. Я занимался всем, чем можно, и успокаивал себя, что я что-то делаю. Потому что мне казалось, что я, как военный, – трус, который сидит дома и ничего не делает. И меня это съедало,

– отметил мужчина.

Первый раз в Украину он поехал в марте, чтобы завезти машину, каски, медикаменты, еду. Он рассказал, что отдавал все людям, которым это действительно было нужно и убеждался, что все идет на фронт. Так он приезжал трижды – отдавал автомобили и ехал обратно в Эстонию на автобусе.

Последний раз, вернувшись домой, мужчина понял, что больше так не может. Подойдя к командиру второй раз, сказал: "Делайте со мной, что хотите, но я должен ехать помогать". В Украину приехал как гражданский человек и доброволец.

Весь мир поддерживает Украину и я чувствую, что в свое свободное время я тоже должен помочь,

– добавил он.

"Маркус" / Фото из личного архива мужчины

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Я не знаю, что будет, когда я приеду домой. Но на офицерском уровне меня все поддерживают. На более высоком – тоже, но у нас маленькая страна и нельзя разбрасываться кадрами. Ведь угрозы реальны, и если все разъедутся добровольцами, кто будет защищать дом? Я понимаю их. Поэтому я стараюсь балансировать, чтобы не подставлять свою страну, но при этом помогать здесь, насколько позволяет ситуация,

– сказал защитник.

По его словам, многие бойцы из Эстонии уволились и приехали в Украину. Только официально речь идет об около 500 эстонцах.

политика россии относительно того,

Мужчина рассказал, что в своей стране ушел в армию, когда ему исполнилось 18 лет. А главной мотивацией, чтобы приехать в Украину, стала "непонятнаячто людей, которые спокойно живут, от чего-то нужно "освобождать" и навязывать что-то. При том, что "освобождать" надо их ракетами.

"Маркус" рассказал, что сейчас в Украину поступает большое количество вооружения, которое не всем известно и не всем понятно. Однако официально ему нельзя кого-то тренировать. Поэтому это называется "миссией поддержки".

То есть, я могу подсказать кое-что. Ко мне можно прислушаться, а можно и нет. С законной точки зрения я ничего не нарушаю и помогаю. Я рассказываю о вооружениях, провожу мероприятия для гражданских по медицине. Даю базовые знания, чтобы люди не остались в плачевной ситуации, если прилетит ракета или что-то произойдет. Ездил по воинским частям к своим друзьям и помогал им в пределах того, что могу,

– сказал он.

"Миссия поддержки" / Фото из личного архива "Маркуса"

"Россия распадется сама собой"

По мнению мужчины, основная проблема россиян сейчас – это отсутствие нормального вектора развития. А люди прибегают к насилию из-за того, что у них нет правильного жизненного ориентира.

"Насилие – не от большого ума, и куда-то надо девать негативную энергию. Им (россиянам – 24 канал) придумали врага, обрисовали его. И их амбиции в жизни не вырастут настолько, чтобы они остановились. То есть, им всегда будет мало. Если они заберут Украину, их жизнь лучше не станет, и найдется новый враг – Польша, страны Балтии, Молдова, Румыния", – добавил он.

Иностранные добровольцы уверены, что путин не остановится на Украине / Фото Getty Images

Они придумают других врагов и будут двигаться дальше, а жизнь все равно у них не будет становиться лучше. И в какой-то момент россия распадется сама собой. Сейчас мы можем помочь, чтобы это было более или менее безвредно для других стран,

– резюмировал "Маркус".

"Эта война – это о большем спектре вещей и ценностей"

"Конор" приехал в Украину из Ирландии. По его словам, в первые месяцы войны в его государстве все новости были только об этом. Но в последнее время эта тема все больше угасает. Да, до людей доходит информация о масштабных событиях, взрывах и зверствах, но они не видят всей картинки, потому что все малые вещи "проходят мимо ушей".

"Маркус" и "Конор" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он отметил, что нет конкретной вещи, которая мотивировала бы его приехать в Украину. Однако "лучше принять сложное решение, чем смотреть на это по телевизору".

У меня нет военного опыта. Я был обычным гражданским человеком. Возможно, несколько раз стрелял в тире и посетил несколько курсов. Буквально через неделю я принял решение и уехал. Я подумал, что в составе маленькой группы я могу принести больше пользы, чем в составе крупной организации как вот "Интернациональный легион",

– сказал он.

"Конор" рассказал, что военному делу учится в Украине от своих друзей, которые имеют разные бэкграунды и провели много лет в разных структурах армий мира.

"Я не считаю, что это война только за Украину" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я понимаю, куда приехал. Я понимаю, что цена может быть высокой, что могу потерять свою жизнь. Я не считаю, что это война только за Украину. Эта война – это о большем спектре вещей и ценностей. В моем понимании, если я умру здесь, это не только за Украину, но и за Европу в целом. И я готов к этому,

– добавил мужчина.

"Конор" подчеркнул, что защищает свободу людей на возможность передвигаться, чтобы они жили в своем обществе, демократии. Чтобы они могли делать то, что хотят, ехать, куда хотят.

И я вижу в этом основную ценность – именно в свободе. Я не думаю, что россия начнет третью мировую войну, потому что я считаю, что она уже идет. В моем понимании, первая фаза в Украине – это и есть начало третьей мировой войны, которая в дальнейшем разрастается на другие страны. Я думаю, что россияне в итоге впадут в отчаяние с войной, которую они не могут выиграть. И именно это приведет их к нападению на какую-то страну НАТО и уже разрастется в большую войну,

– сказал он.

"Конор" добавил, что весь мир видит, как НАТО помогает Украине, но в Альянсе опасаются, что на стол упадут большие карты, опасаются применения ядерного оружия.

По мнению мужчины, НАТО пытается балансировать между тем, чтобы помогать народу Украины и защищать себя, но "при этом НАТО не готово к тому, чтобы создать ситуацию, когда россия будет чувствовать себя, словно ее загнали в угол. Потому что зверь, которого загоняют в угол, начинает совершать какие-то необоснованные поступки".

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