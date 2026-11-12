Готовятся пакты о ненападении: политолог предупредил об угрозе атаки России на НАТО

Россия стремится вызвать раскол в НАТО и усугубить кризис в Европейском союзе. Враг уже сейчас обсуждает идею заключения "пактов о ненападении" с некоторыми странами Альянса.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк. По его словам, уже сейчас Россия пытается навязать отдельным европейским столицам пакты о ненападении. Это наводит на неутешительные выводы.

К чему готовится Россия?

Как подчеркнул Антонюк, в истории уже был пакт Молотова – Риббентропа, который закончился войной. Россия вполне может нанести удар по некоторым европейским государствам. И не факт, что это произойдет только в далеком будущем.

Вполне вероятно, что Россия готовится прямо сейчас провести атаку на военные объекты отдельных европейских государств. Не исключено, что это произойдет в начале следующего года,

– отметил Антонюк.

Угроза удара России по странам НАТО существует: смотрите видео 24 Канала

И здесь возникает вопрос о том, как именно на это будут реагировать Соединенные Штаты, которые отдаляются от НАТО. Кроме того, там совершают серьезную ошибку, пытаясь договориться с агрессором. Это лишь подталкивает Россию к активным действиям.

С агрессором, террористом и военным преступником ведут различные переговоры и пытаются найти форматы, которые умиротворили бы его или, по крайней мере, удовлетворили на какое-то время. Все это является очередным приглашением агрессора к более мощной эскалации,

– подчеркнул Антонюк.

Ранее стало известно, что представители страны-агрессора в Абу-Даби отказались обсуждать прекращение ударов по украинской энергетике и деэскалацию в Черном море.