Война России против украинских детей: уже расследуют 1042 уголовных производства

В Украине расследуются уголовные производства по преступлениям, связанным с вооруженной агрессией Россией. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 1042 уголовных производствах, совершенных Россией в отношении детей и в сфере охраны детства.

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Известно, что из них:

491 – по фактам вооруженного нападения на учреждения и учреждения для детей,

551 – военные преступления против детей.

Подозрение в совершении преступлений против детей уже сообщили 11 военнослужащим России, в том числе сексуальное насилие над несовершеннолетней.

В общей сложности от вооруженной агрессии России погибли 243 ребенка, 446 – ранены, 145 детей считаются пропавшими без вести.

Больше детей пострадало в таких областях: Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Черниговской.

Сообщается, что среди погибших – 130 мальчиков и 79 девочек, пол еще 34 детей установить не удалось. Самым молодым погибшим детям было 23 дня, полтора и три месяца.

Кроме того, сообщается, что стало причиной гибели детей:

166 детей погибли от бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры вооруженными силами России,

36 – кафиры расстреляли в гражданских автомобилях, на которых семьи пытались выехать в безопасные места,

17 – были убиты прицельным выстрелом русских военных,

13 – погибли во время эвакуации "зелеными коридорами",

6 – взорвались от детонации боевых снарядов,

5 – умерли, не дождавшись медицинской помощи и под завалами.

"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов повреждено 1937 учебных заведений, 181 из которых разрушены полностью", – добавили в Офисе Генерального прокурора.

Последние новости по поводу детей

Оккупанты свезли 267 детей-сирот из Мариуполя и Волновахи в один из лагерей в Ростовской области. Они готовятся насильственно предоставить им русское гражданство. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики насильственно увезли детей-сирот в Спортивно-оздоровительный комплекс "Ромашка" в Ростовской области.

Российские военно сознательно убивают гражданских украинцев – и детей , и взрослых. Европейское сообщество должно сделать все возможное, что каждый виновный получил свое наказание. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском Совете. По его словам, российские кафиры точно знают, что делают. Они пришли на чужую землю и буквально уничтожают украинцев.

Стоит посмотреть – сердце разрывается: истории сыска пропавших детей во время войны: