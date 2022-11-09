Как ВСУ останавливают российских военных: Свитан рассказал о ситуации на фронте

Первая задача любой армии – не освобождение территорий, как бы это странно не звучало. Главная задача армии – это уничтожение техники и живой силы врага, а освобождение территорий приходит, как следствие выполнения первой задачи.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что после того, как российское руководство решило объявить мобилизацию и "забросить" в Украину несколько десятков тысяч россиян, они увеличили плотность собственного войска вдоль линии фронта.

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По словам Свитана, понятно, что первая задача армии – уничтожение армии врага. Поэтому сейчас мы начинаем уничтожать армию врага по всей линии фронта и, следовательно, можно сказать, что мы остановились.

Украинские защитники уничтожают врага не в контактных боях, а с помощью дальнобойной артиллерии. ВСУ начинают "перемалывать" эти вражеские массы, после того, как уменьшится плотность войск до такого состояния, как в Изюме – можно думать о продвижении,

– говорит Роман Свитан.

Самая большая скорость "утилизации" россиян в районе Бахмута – там россияне идут в наступление, а мы в активной обороне. Что такое активная оборона – это не окоп, а движение мобильных групп с контратаками.

Детальнее о том, как украинские защитники держат линию фронта: смотрите видео

"Россияне готовят линию обороны – размещают так называемые "зубы дракона", недавно такие укрепления заметили в Лисичанске и возле Мариуполя", – добавляет Свитан.

Вокруг Лисичанска происходят определенные контрнаступательные действия со стороны Белогоровки, поэтому россияне пытаются спасти ситуацию.

Россияне взрывают мосты в Херсонской области

По данным телеграм-каналов, российские захватчики уже взорвали:

Дарьевский мост;

Тягинский пешеходный мост;

Новокаирский мост;

переправу возле села Львово;

переправу возле города Садово;

переправу возле рыбной инспекции;

а также баржовый Антоновский мост.

Кроме того, информацию о подрывах трех мостов подтвердили оккупанты. Они отметили, что якобы больше не функционируют Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мост через реку Ингулец. Оккупанты цинично отметили, что якобы так они ждут наступление Вооруженных Сил Украины.