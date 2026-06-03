Пока не поздно, Билецкий призвал Россию садиться за переговоры и назвал "козыри" Украины

Вооруженные силы Украины создают условия для выгодных переговоров. Мир уже убедился в неспособности России одержать военную победу

Об этом командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, сообщил в эфире телемарафона.

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Какова сейчас ситуация в войне России против Украины?

Билецкий напомнил о прошлогоднем заявлении Дональда Трампа о том, что Украина якобы не имеет карт, а Россия захватит Донецкую область за три месяца. Генерал отметил, что через год Трамп имеет все основания заявить россиянам, что они бессильны и должны согласиться на переговоры, фиксируя нынешнюю ситуацию на поле боя.

По мнению Билецкого, все необходимые условия для начала диалога имеются. В мае 2026 года темпы продвижения российских войск достигли минимума за последние годы: враг смог оккупировать лишь около 10 квадратных километров. Кроме того, в России ощущается острый дефицит личного состава. Это подтверждается тем, что так называемые "мясные штурмы", которые были типичной практикой 7 – 8 месяцев назад, больше не используются даже в самых горячих точках.

Третий армейский корпус взял под огневой контроль вражеские логистические пути в глубоком тылу, в частности на территории Луганской и Восточной Слобожанщины. Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) успешно поражают объекты на расстоянии более 200 километров.

Враг оказался неспособным захватить не только Донецкую, но и Луганскую область. Третья штурмовая бригада продолжает удерживать ряд населенных пунктов на Луганщине. За два последних года этот контроль, заметил Билецкий, "только увеличился, а не сократился".

"Думаю, россиян надо загнать в полный цугцванг, чтобы они не могли двигаться никуда, кроме как назад, к границе России. И исключительно это станет хорошей основой для серьезных переговоров и сколько-нибудь серьезного мира", – констатировал командир.