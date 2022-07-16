Битва за Донбасс может стать последним наступлением России, – Пономаренко спрогнозировал, что будет дальше

За все время полномасштабного вторжения в Украину наиболее напряженной была ситуация на Донбассе. Последнее мощное наступление России на Донбасс может стать третьим и решающим этапом в войне.

Такое мнение высказал военный эксперт и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко. Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, мы увидели такую ситуацию, когда у россии есть, скажем, тысяча долларов и хочет что-то купить стоимостью в миллион.

То есть, цель не отвечает тем жертвам и тем ресурсам, которые страна-агрессор вообще способна отдать.

Битва за Донбасс, скорее всего, может стать последним наступлением России. После этого россия достигнет лимита своих наступательных возможностей,

– сказал он.

После этого, вероятнее всего, враг вынужден будет перейти в оборону на всей временно захваченной территории Украины.

Хватит ли врагу сил

И добавил, что сейчас ресурсов россии потенциально может хватить на попытку нового наступления на Донбасс.

"За последние пять месяцев войны мы не увидели, что россия может радикально нарастить свою состоятельность. Они не могут сделать себя настолько мощной и сильной армией, чтобы можно было рассчитывать на нечто большее, чем Донбасс", – добавил эксперт.

Наступление на Киев невозможно

Сейчас на самом горячем участке наблюдают 45 – 50 батальонно-тактических групп. Так, на Херсонщине, например, это 10 – 12 групп.

"Поэтому в этом распределении сил и темпе их наращивания не выглядит экономически возможным, чтобы россия магическим образом получила 50 дивизий и снова наступала на Киев", – заверил Пономаренко.

Пономаренко об оперативной паузе россиян и битве за Донбасс: смотрите полностью видео