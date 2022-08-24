Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, уже осенью боевые действия станут менее интенсивными, а впоследствии вообще может наступить определенная оперативная пауза с активными артиллерийскими боями. Однако горячая фаза восстановится ближе к лету следующего года.

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На мой взгляд, осенью эта фаза войны, скорее всего, притихнет по какой-то линии, по которой не смогу спрогнозировать. Затем последует оперативная пауза и итоговая российско-украинская война (активизация летом – 24 канал), которая должна убить московский империализм, – отметил Черник.

Он убежден, что Украина и россия в настоящем виде не могут существовать друг с другом.

Сколько еще у россиян артиллерии

К сожалению, у россии самый большой запас артиллерии во всем мире. Если Соединенные Штаты имеют всего 1 тысячу артиллерии калибра 155-миллиметров, то в россии количество разных классов артиллерии составляет около 4,5 тысяч рабочих стволов. Еще несколько тысяч находятся в "консервации" на складах.

Конечно, русская артиллерия не отличается качеством и точностью. Однако это все равно оружие, которое может убивать. Тем более у оккупантов практически безлимит снарядов.

Снаряд – это такая простая технологическая вещь. Это – кусок железа, в который вложили порох. Порох извлекают из целлюлозы, а целлюлозу добывают из древесины. А россия – первая страна в мире по запасам древесины, – подчеркнул Черник.

Черник о будущем войны россии против Украины: смотрите видео

Напомним, украинский народ уже 6 месяцев воюет против российских захватчиков, которые пытаются оккупировать всю территорию Украины. Вооруженные Силы и другие формирования сломали планы вражеской армии и продолжают уничтожать врагов. Хотя у россиян гораздо больше личного состава и техники, но ВСУ держат оборону на фронте. По состоянию на 24 августа украинские защитники ликвидировали уже 45 700 российских оккупантов.